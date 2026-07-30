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10:30, 30 июля 2026Мир

Нетаньяху высказался о введении Трампа в заблуждение

Нетаньяху отверг обвинения в том, что он втянул Трампа в войну с Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Неатньяху отверг обвинения в том, что он ввел президента США Дональда Трампа в заблуждение и втянул его в войну с Ираном. Об этом он высказался в интервью телеканалу ABC News.

«Нет, я никого не вводил в заблуждение. И понимаете, никто не указывает президенту Трампу, что делать», — ответил политик на соответствующий вопрос.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп встретил Нетаньяху в Белом доме менее радушно, чем обычно. Отмечается, что напряженность в отношениях между ними нарастала в течение нескольких последних недель.

27 июля Трамп заявил, что у него есть небольшие разногласия с Нетаньяху по вопросу боевых действий против Ирана.

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