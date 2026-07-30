Памфилова рассказала о возможном использовании беспилотников на выборах в России

Памфилова: В будущем БПЛА могут использовать для доставки избирательной документации

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могут использовать для доставки избирательной документации на выборах в России. О возможном применении дронов в будущем рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает РИА Новости.

«У беспилотников, которые плавают и которые летают, огромное будущее в мирной жизни. И кстати, огромное будущее в избирательной системе», — обозначила Памфилова, добавив, что на предстоящих выборах в Госдуму безэкипажные катера для доставки избирательной документации будут применять минимум в трех регионах России — на Сахалине, в Архангельской области, в Кемеровской области. По ее словам, до выборов количество этих регионов может увеличиться.

Она пояснила, что беспилотники могут быть полезны для доставки избирательной документации в регионах, в которых официально числятся труднодоступные и отдаленные места. «В каждом регионе есть заброшенные поселочки, плохая транспортная доступность в каком-нибудь забытом угле, а там люди живут», — отметила Памфилова.

Председатель ЦИК также допустила, что участники специальной военной операции (СВО), освоившие беспилотники, могут быть востребованы в сфере применения БПЛА в разных отраслях в мирной жизни.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ускорить развитие отрасли беспилотников в России. Глава государства поставил задачу, чтобы к 2030 году в сфере беспилотной авиации Россия была в числе передовых технологических лидеров.