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22:38, 28 января 2025Экономика

Путин поручил ускорить развитие отрасли беспилотников в России

Путин поручил кардинально ускорить развитие отрасли беспилотников в России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В России необходимо кардинально ускорить развитие отрасли беспилотников, заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

Такое поручение глава государства дал на совещании по развитию беспилотных технологий. Путин рассказал о посещении центра производства дронов «Самара». Специалисты рассказали политику, что несмотря на достигнутые результаты, движение по реализации нацпроектов в сфере беспилотных авиасистем идет медленно.

«И чтобы к 2030 году в сфере беспилотной авиации Россия была в числе передовых технологических лидеров, следует кардинально ускорить развитие отрасли», — указал Путин.

Президент поручил правительству к концу апреля 2025 года проработать вопрос разрешения полетов для дронов в тех российских регионах, где это будет возможно с точки зрения безопасности.

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