Студентов российского вуза захотели привлечь к управлению дронами

«Известия»: Курсантов института железнодорожных войск научат управлять беспилотниками

Курсантов Военного института железнодорожных войск и военных сообщений могут привлечь к обучению по управлению дронами. О новой программе для студентов вуза сообщили «Известия» сс ссылкой на источники в Минобороны России.

По информации источников, программа курса будет состоять из получения знаний об устройстве беспилотников, теоретических навыков и дальнейшей практики. Вести обучение будут инструкторы с боевым опытом.

«Это логичное и нужное решение. Сейчас для обследования таких протяженных объектов инфраструктуры, как железнодорожные пути, начинают применяться именно беспилотники», — заявил военный эксперт Юрий Лямин.

Аналитик подчеркнул, что в зоне специальной военной операции растет угроза ударов дронов и нападений диверсантов. За путями нужен контроль, а камеры на всех маршрутах установить невозможно, поэтому практичнее будет контролировать территорию с помощью беспилотников. Это позволит обеспечить более тщательное наблюдение и не рисковать жизнями обходчиков, добавил Лямин.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял, что в российских вузах могут появиться программы по управлению беспилотными летательными аппаратами. По его мнению, Россия нуждается в миллионе специалистов, которые начнут заниматься разработкой и использованием дронов.