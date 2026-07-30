Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
15:40, 30 июля 2026 (обновлено: 15:43, 30 июля 2026)Авто

Названы самые популярные у россиян дизельные машины

Аналитик Целиков: Рынок новых дизельных автомобилей в России рухнул до 1,2 процентов
Марина Аверкина

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

За первые шесть месяцев 2026 года в России реализовали 7300 новых легковых машин, работающих на дизельном топливе. Относительно того же периода прошлого года падение составило 12 процентов. Доля таких машин на всем рынке составляет всего 1,2 процента. Такие данные в своем Telegram-канале привел аналитик Сергей Целиков.

Спрос в исчезающем сегменте поддерживают преимущественно премиальные внедорожники и кроссоверы, а также китайские пикапы. В пятерку самых популярных марок вошли BMW (1733 единицы), Mercedes-Benz (1075), Foton (632), Great Wall (567), Toyota (567).

Среди наиболее востребованных моделей в топ-5 попали Foton Tunland (627), BMW X5 (577), Great Wall Poer (503), BMW X7 (468) и Mitsubishi L200 (393). Замыкают десятку JAC T9 (387), BMW X6 (335), Mercedes-Benz GLS (301), Mercedes-Benz GLE (252) и Land Rover Range Rover (243).

Ранее была названа самая продаваемая машина с «автоматом» в России. В первом полугодии 2026 года россияне приобрели 36 490 новых кроссоверов Tenet T7, оснащенных автоматической коробкой передач. Благодаря такому результату отечественная машина заняла первое место среди всех легковых автомобилей с «автоматом» на рынке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Российский миллиардер и основатель «ЭФКО» задержан в Москве
    Больная раком блогерша Лерчек явилась в суд
    Парусиновые кеды из 90-х вернулись в моду
    Переодетый в женщину для убийства российской жены иностранец приехал из Словакии
    В постсоветской стране начались перебои с топливом и питьевой водой из-за Украины
    Восьмой международный юношеский футбольный турнир UTLC CUP пройдет в Москве
    Названы самые популярные у россиян дизельные машины
    Раскрыты последствия перевода средств на счета признанного террористом Павла Дурова
    Сибига и Сикорский сделали заявление об упавшем в Польше объекте
    Матч в Воронеже принес игроку пять миллионов рублей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok