Названы самые популярные у россиян дизельные машины

Аналитик Целиков: Рынок новых дизельных автомобилей в России рухнул до 1,2 процентов

За первые шесть месяцев 2026 года в России реализовали 7300 новых легковых машин, работающих на дизельном топливе. Относительно того же периода прошлого года падение составило 12 процентов. Доля таких машин на всем рынке составляет всего 1,2 процента. Такие данные в своем Telegram-канале привел аналитик Сергей Целиков.

Спрос в исчезающем сегменте поддерживают преимущественно премиальные внедорожники и кроссоверы, а также китайские пикапы. В пятерку самых популярных марок вошли BMW (1733 единицы), Mercedes-Benz (1075), Foton (632), Great Wall (567), Toyota (567).

Среди наиболее востребованных моделей в топ-5 попали Foton Tunland (627), BMW X5 (577), Great Wall Poer (503), BMW X7 (468) и Mitsubishi L200 (393). Замыкают десятку JAC T9 (387), BMW X6 (335), Mercedes-Benz GLS (301), Mercedes-Benz GLE (252) и Land Rover Range Rover (243).

Ранее была названа самая продаваемая машина с «автоматом» в России. В первом полугодии 2026 года россияне приобрели 36 490 новых кроссоверов Tenet T7, оснащенных автоматической коробкой передач. Благодаря такому результату отечественная машина заняла первое место среди всех легковых автомобилей с «автоматом» на рынке.