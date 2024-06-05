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16:44, 5 июня 2024Россия

В российских вузах захотели ввести программы по управлению беспилотниками

Фальков сообщил о планах ввести в вузах программы по управлению беспилотниками

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В российских вузах могут появиться программы по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). О таких планах сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков во время заседания в Совете Федерации.

По его словам, страна нуждается в миллионе специалистов, которые начнут заниматься разработкой с созданием беспилотников, а также их использованием.

«Это технология, которая имеет непосредственное отношение ко всему: от охраны лесов и мониторинга чрезвычайных ситуаций до сельского хозяйства и научных исследований, поэтому абсолютное большинство образовательных программ и специалистов, которых мы готовим, должны иметь определенный объем знаний, связанных с БПЛА», — заключил министр.

В 2024 году в российских школах произошел ряд нововведений. В частности для учащихся ввели начальную военную подготовку и преподавание одиннадцатиклассникам истории по новому учебнику, а также разрешили в обязательном порядке привлекать учеников к общественно полезной трудовой деятельности.

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