Перечислены нововведения в российских школах с 1 сентября

В школах России с 1 сентября ввели военную подготовку и новый учебник истории

В российских школах с 1 сентября 2023 года ввели начальную военную подготовку и преподавание одиннадцатиклассникам истории по новому учебнику, вернули серебряные медали, а также разрешили в обязательном порядке привлекать учеников к общественно полезной трудовой деятельности. Нововведения перечислены в материале РБК.

В декабре 2022 года Министерство просвещения утвердило федеральные образовательные программы для школ на предстоящий учебный год, среди которых, в частности, предусмотрена начальная военная подготовка.

Кроме того, внесены изменения в преподавание истории, где появился блок о специальной военной операции России на Украине. Также Минпросвещения представило в августе новый учебник для учащихся 11-х классов.

Помимо этого, российских школьников разрешили с 1 сентября в обязательном порядке привлекать к общественно полезной трудовой деятельности. Соответствующий закон ранее подписал президент России Владимир Путин. Внесены и другие изменения в закон об образовании — согласно им, в школы возвращаются серебряные медали.