В российском регионе акула подплыла к пляжу с людьми

В Приморье акулу пришлось отгонять от пляжа на острове Русский

В Приморье акула подплыла к пляжу, полному туристов. Кадры столкновения с хищницей публикует Telegram-канал Mash.

Акулу, предварительно, семейства сельдевые заметили у побережья бухты Филипповского на острове Русский. В длину она достигала несколько метров и, судя по видеозаписи, пришла не одна — рядом с крупной акулой плавали одна или две особи поменьше. Отгонять рыбу пришлось аквабайкерам — группа смельчаков, направившись к акуле, отпугнули ее и заставили вернуться обратно в море.

О встречах с акулой в Приморье сообщают не впервые. В популярной среди туристов бухте Триозерье в июне обнаружили как минимум двух акул, из-за чего купальный сезон оказался под угрозой. Рыбы объявлялись возле поселка Дунай, в бухте Тихой во Владивостоке и у мыса Тобизина. Еще одна крупная особь была выловлена рядом с островом Путятина. Как объясняют специалисты, акулы стали ближе подплывать к побережью из-за сильного повышения температуры воды и роста популяции тунца.