Российский регион столкнулся с нашествием акул

Акулы оккупировали пляж в Приморском крае

Жители Приморского края столкнулись с нашествием акул. Хищники буквально оккупировали один из местных пляжей, передает Telegram-канал Shot.

Купальный сезон в Приморье оказался под угрозой: в популярной среди туристов бухте Триозерье обнаружили как минимум две акулы, одну из них увидели рядом с сапсерфером. Настолько близко к берегу акул замечают впервые, признаются местные жители. Если плавать на этом пляже приморцы теперь воздерживаются, то на других о закрытии купального сезона пока не подумывают, хотя и там уже замечали акул.

Летом 2026 года в Приморье наблюдается повышенная активность акул. Как объясняют специалисты, акулы стали ближе подплывать к побережью из-за сильного повышения температуры воды и роста популяции тунца.

Прежде Telegram-канал Mash также сообщал о встречах с акулами в Приморском крае. Всего на территории региона было зафиксировано четыре подобных случаях: рыбы объявлялись возле поселка Дунай, в бухте Тихой во Владивостоке и у мыса Тобизина, еще одна крупная особь была выловлена рядом с островом Путятина. Причем последняя, по мнению ученых, принадлежит к семейству мако — одному из самых быстрых и агрессивных видов акул, который способен развивать скорость до 70 километров в час и выпрыгивать из воды на шесть метров. Двух хищниц рыбаки сумели выловить из воды.