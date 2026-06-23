В Приморье поймали двух акул за два дня

В Приморском крае рыбаки поймали двух акул за двое суток

В Приморье рыбаки поймали двух акул. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Всего за последние несколько суток в Приморском крае было зафиксировано четыре встречи с акулами. При этом двух хищниц рыбаки сумели выловить из воды.

Одна из рыб объявилась возле поселка Дунай, где она мешала мужчинам рыбачить, и в итоге сама стала добычей. Вторая крупная особь была выловлена рядом с островом Путятина, и, по мнению ученых, это был детеныш акулы-мако — одного из самых быстрых и агрессивных видов акул, способного развивать скорость до 70 километров в час и выпрыгивать из воды на шесть метров.

Третью акулу накануне заметили в бухте Тихой во Владивостоке, а четвертая выпрыгивала из воды у мыса Тобизина, пугая туристов. Ученые объясняют такое нашествие миграцией за косяками сардины и скумбрии, которые хищники преследуют от южных берегов. По словам биологов, это временное явление и с наступлением осени акулы уйдут обратно на юг, однако они напоминают, что в случае встречи с акулой-мако человеку следует немедленно покинуть воду, так как этот вид, хотя и редко, но может нападать на человека.

Ранее житель Таганрога вернулся с рыбалки в Ростовской области с впечатляющим уловом. В районе Кулешовки ему удалось вытащить сразу двух огромных речных сомов.