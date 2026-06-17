Россиянин поймал двух речных гигантов за одну рыбалку

Житель Таганрога поймал двух гигантских сомов весом 50 и 64 килограмма

Житель Таганрога вернулся с рыбалки в Ростовской области с впечатляющим уловом. В районе Кулешовки ему удалось вытащить сразу двух речных гигантов. Об этом сообщает «Батайское время».

По словам рыбака Игоря, ловля велась с лодки с использованием квока. Это специальное приспособление, которое создает на поверхности воды характерный булькающий звук и привлекает крупных сомов из глубины. «Этот звук имитирует то ли захлопывание пасти сома при кормлении, то ли призыв самки, и заставляет речных гигантов подниматься из глубоких ям прямо к крючку», — говорится в материале.

В результате россиянину удалось поймать на крючок двух огромных сомов весом 50 и 64 килограмма. Этим видам рыб требуется несколько десятилетий, чтобы набрать такой вес. По оценкам, сом должен прожить в реке 20-25 лет, чтобы набрать массу около 60 килограммов.

Ранее стало известно, что российские рыбаки почти пять часов вытаскивали из Японского моря акулу-мако в небольшой катер. На опубликованных кадрах видно ожесточенную борьбу россиян с рыбой.