Ведущая Виктория Лопырева восхитила фанатов фото в черном бикини

Российская телеведущая, блогерша и модель Виктория Лопырева восхитила фанатов откровенными фото. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах во время отдыха у бассейна под открытым небом. Она позировала боком к камере в солнцезащитных очках и черном бикини, оголяющем ягодицы.

Поклонники оценили снимки в комментариях. «Самая красивая девушка в купальнике», «Ни стыда, ни совести! Как можно такой красоткой быть?!», «Шикарная фигура», «Что за амазонка?» — сделали комплименты пользователи.

В июле в сети оценили фото солистки группы «Тату» Юлии Волковой в бикини, назвав ее секс-бомбой.