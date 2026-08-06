Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:04, 6 августа 2026Ценности

Виктория Лопырева восхитила фанатов фото в черном бикини

Ведущая Виктория Лопырева восхитила фанатов фото в черном бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lopyrevavika

Российская телеведущая, блогерша и модель Виктория Лопырева восхитила фанатов откровенными фото. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах во время отдыха у бассейна под открытым небом. Она позировала боком к камере в солнцезащитных очках и черном бикини, оголяющем ягодицы.

Поклонники оценили снимки в комментариях. «Самая красивая девушка в купальнике», «Ни стыда, ни совести! Как можно такой красоткой быть?!», «Шикарная фигура», «Что за амазонка?» — сделали комплименты пользователи.

В июле в сети оценили фото солистки группы «Тату» Юлии Волковой в бикини, назвав ее секс-бомбой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Отражена самая массовая атака вражеских БПЛА». ВСУ выпустили по российскому региону более 90 дронов. Что известно?
    В МИД оценили готовность Киева пойти на теракты
    Логистический комплекс маркетплейса поврежден при атаке ВСУ в российском регионе
    Минобороны выпустило заявление после самой массированной атаки ВСУ на регион России
    В российском регионе акула подплыла к пляжу с людьми
    Виктория Лопырева восхитила фанатов фото в черном бикини
    160-килограммовый брачный аферист из Подмосковья исхудал и пожаловался на стресс
    Назван простой способ снизить риск инсульта
    Появились подробности о самой массовой атаке ВСУ на российский регион
    Путин выразил признательность стратегическому партнеру
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok