Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:01, 22 декабря 2022Россия

В российских школах появится начальная военная подготовка

Минпросвещения утвердило школьную программу с блоком про СВО на уроках истории
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: РИА Новости

Минпросвещения России утвердило программу школьного образования, в которой появится начальная военная подготовка в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемую федеральную образовательную программу среднего общего образования», — говорится в приказе ведомства.

Кроме того, новые школьные программы внесут изменения в учебники истории, в которых появится блок о специальной военной операции России на Украине (СВО).

Уточняется, что российские школы должны будут перейти на реализацию единых федеральных образовательных программ до 1 сентября 2023 года.

О том, что в российские учебники истории хотят внести блок по СВО в начале декабря говорил министр просвещения Сергей Кравцов. Тогда он подчеркнул, что в новых программах обучения уже есть эти разделы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Евросоюз официально утвердил потолок цен на газ
Футболиста «Зенита» уличили в выкрикивании фашистских лозунгов
Эндокринолог выявила связь между алкоголем и появлением «женской» груди у мужчин
В ЛНР назвали сроки разминирования территории республики
Российский артиллерист рассказал об ударах по позициям ВСУ в Донбассе
В США подсчитали численность и финансирование группы «Вагнер» на Украине
В США усомнились в честности Киева
Жители Китая стали ходить на свидания с необычной целью
Блинкен назвал преимущество для Украины из-за ухода США из Афганистана
В российских школах появится начальная военная подготовка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.