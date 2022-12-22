В российских школах появится начальная военная подготовка

Минпросвещения утвердило школьную программу с блоком про СВО на уроках истории

Минпросвещения России утвердило программу школьного образования, в которой появится начальная военная подготовка в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемую федеральную образовательную программу среднего общего образования», — говорится в приказе ведомства.

Кроме того, новые школьные программы внесут изменения в учебники истории, в которых появится блок о специальной военной операции России на Украине (СВО).

Уточняется, что российские школы должны будут перейти на реализацию единых федеральных образовательных программ до 1 сентября 2023 года.

О том, что в российские учебники истории хотят внести блок по СВО в начале декабря говорил министр просвещения Сергей Кравцов. Тогда он подчеркнул, что в новых программах обучения уже есть эти разделы.