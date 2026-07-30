Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:31, 30 июля 2026 (обновлено: 16:35, 30 июля 2026)Забота о себе

Некоторых людей предупредили о повышенном риске развития гипертонии

Кинезиолог Гаврикин: Люди старше 40 лет и курильщики подвержены развитию гипертонии
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: pikselstock / Shutterstock / Fotodom

Врач Михаил Гаврикин рассказал, у кого существует повышенный риск развития гипертонии. Об этой опасности он предупредил некоторых людей в беседе с изданием UfacityNews.ru.

В первую очередь Гаврикин отметил, что риск гипертонии увеличивается с возрастам и становится высоким у людей старше 40 лет. Доктор объяснил: это происходит из-за того, что сосуды со временем теряют эластичность, а их стенки утолщаются.

Врач добавил, что повышенный риск гипертонии также существует у тех, чьи родственники сталкивались с этой проблемой, а также у людей с избыточным весом и ожирением. Гаврикин предупредил, что нагрузку на сердце увеличивает каждый лишний килограмм.

Материалы по теме:
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Кроме того, риск гипертонии увеличивает неправильное питание с избытком соли и копченостей, низкая физическая активность, курение, алкоголь, недосып и хронический стресс. «Если вы нашли себя хотя бы в двух пунктах — пора начинать профилактику», — призвал врач.

Ранее кардиолог Ирина Васильева объяснила, почему, по мнению некоторых россиян, врачи до сих пор продолжают спорить, полезен ли кофе. По ее словам, в действительности медики придерживаются единой точки зрения по этому вопросу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Дурова внесли в список террористов. Безопасно ли теперь пользоваться Telegram и совершать в нем платежи
    Ведущую экономику Евросоюза накрыло самой высокой инфляцией
    Журова высказалась об иске украинцев на решение МОК по россиянам
    В Китае самые технологичные машины лишатся нестандартных ходовых огней
    Россия призвала ОБСЕ дать оценку удара ВСУ по базе отдыха в Кирилловке
    Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в рекламе российского бренда
    В Крыму пьяный мужчина закидал камнями туриста и сломал ему палец
    КСИР атаковал ангар с американскими БПЛА в Кувейте
    Дешевые смартфоны станут хуже
    Россиянин заказал расправу над знакомым из-за десяти миллионов рублей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok