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17:17, 30 июля 2026 (обновлено: 17:33, 30 июля 2026)Интернет и СМИ

Раскрыта судьба попавшего в список террористов и экстремистов Дурова

Юрист Якубовский заявил, что внесение в перечень террористов делает Дурова нерукопожатным
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Полойко / РИА Новости

Включение в список террористов и экстремистов основателя Telegram Павла Дурова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) повлечет за собой существенные ограничения для него. Судьбу предпринимателя раскрыл президент Первой цифровой коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Дмитрий Якубовский в разговоре с РИА Новости.

«Данный список делает конкретного человека нерукопожатным: создает зону риска для любого, кто взаимодействует с включенным лицом», — заявил юрист.

Якубовский объяснил, что любое пожертвование в пользу Дурова может квалифицироваться как финансирование экстремистской деятельности. Кроме того, основанием для уголовного преследования может стать участие в мероприятиях, которые он организует. Также из-за включения в перечень Росфинмониторинга Дурову будут запрещены любые интервью в российских СМИ или выступления в качестве эксперта, а также участие в массовых мероприятиях и избирательном процессе.

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Юрист добавил, что в России будут заблокированы все банковские счета основателя Telegram. Он также рассказал, что лицу, попавшему в список Росфинмониторинга, разрешено расходовать не более 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи из получаемой зарплаты. При этом гражданин может платить налоги и штрафы, а также выполнять финансовые обязательства, возникшие до того, как его включили в список.

30 июля Росфинмониторинг внес предпринимателя в перечень террористов и экстремистов. В России Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму. По данным следствия, Telegram не ограничил доступ к многочисленным сообществам, которые использовались для организации терактов и диверсий.

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