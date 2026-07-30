Депутат Колесник: У России два союзника — армия и флот

У России два союзника — армия и флот, подчеркнул член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Действия США подчеркивают, что у России два союзника: армия и флот. Из этого и исходим», — отметил Колесник.

Ранее стало известно, что американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II два дня подряд совершает полет вдоль российской границы над акваторией Черного моря. Воздушное судно вылетело 30 июля с румынской авиабазы Михаил Когэлничану до 09:00 мск, долетело до Сочи и обратно, после чего зашло на второй круг. Днем ранее он вылетел в то же время и шел по тому же маршруту.

В марте президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по культуре и искусству заявил, что союзники России — не только армия и флот, но и вся сфера искусства.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у России, помимо армии и флота, есть два новых союзника — Воздушно-космические силы (ВКС) и беспилотные войска. Министр подчеркнул, что главный вывод из тысячелетней истории России можно описать фразой «на Бога надейся, а сам не плошай».