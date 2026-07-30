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16:37, 30 июля 2026 (обновлено: 16:38, 30 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России назвали двух главных союзников страны

Депутат Колесник: У России два союзника — армия и флот
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ira.foto.2024 / Shutterstock / Fotodom

У России два союзника — армия и флот, подчеркнул член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Действия США подчеркивают, что у России два союзника: армия и флот. Из этого и исходим», — отметил Колесник.

Ранее стало известно, что американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II два дня подряд совершает полет вдоль российской границы над акваторией Черного моря. Воздушное судно вылетело 30 июля с румынской авиабазы Михаил Когэлничану до 09:00 мск, долетело до Сочи и обратно, после чего зашло на второй круг. Днем ранее он вылетел в то же время и шел по тому же маршруту.

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В марте президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по культуре и искусству заявил, что союзники России — не только армия и флот, но и вся сфера искусства.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у России, помимо армии и флота, есть два новых союзника — Воздушно-космические силы (ВКС) и беспилотные войска. Министр подчеркнул, что главный вывод из тысячелетней истории России можно описать фразой «на Бога надейся, а сам не плошай».

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