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Мир
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01:27, 9 июля 2026Мир

Эрдоган выступил с предложением для России и Украины. Как президент Турции видит урегулирование конфликта?

Эрдоган предложил организовать переговоры России и Украины в Турции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита НАТО в Анкаре предложил России и Украине организовать переговоры в Турции.

Политик подчеркнул, что принципиальная позиция его страны хорошо известна союзникам, а также президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Я еще раз заявляю, что мы готовы собрать стороны в Турции. Сегодня я хочу еще раз сделать призыв о том, что при справедливом мире не будет проигравших

Реджеп Тайип Эрдоганпрезидент Турции

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара всегда выступала за дипломатическое урегулирование конфликта, а также призвал заключить справедливый мир.

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Турция поддерживает видение Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Турция поддерживает подход президента США Дональда Трампа к урегулированию конфликта на Украине и готова участвовать в дипломатических усилиях, заявил Эрдоган.

Я разделяю видение мира Трампа и выражаю свою поддержку инициативе составления списков приоритетных потребностей Украины

Реджеп Тайип Эрдоганпрезидент Турции

Политик отметил, что Анкара продолжает поддерживать Киев, но при этом не отказывается от контактов с Москвой. Он добавил, что сохранение диалога с российской стороной может помочь в поиске пути к миру.

В конце июня турецкий лидер заявил, что в ближайшее время необходимо добиться конкретных результатов в процессе урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Турция поддерживает диалог с обеими сторонами и пользуется их доверием.

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Эрдоган и Путин находятся в постоянном контакте по актуальным вопросам

Президент Турции и российский лидер Владимир Путин находятся в постоянном контакте по ключевым вопросам, сообщил 2 июля глава турецкого МИД Хакан Фидан.

Президент Эрдоган находится в постоянном контакте с президентом Путиным. Они регулярно обсуждают региональные вопросы, в том числе ситуацию в Черном море, конфликт на Украине и другие актуальные темы

Хакан Фиданглава МИД Турции

По его словам, диалог между Москвой и Анкарой является важным каналом для поиска дипломатических решений в самых чувствительных международных вопросах.

Также стало известно, что в июне Эрдоган обсудил Украину с верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Она подчеркнула, что Турция вносит значительный вклад в защиту восточного фланга альянса.

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