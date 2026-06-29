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Мир
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13:45, 29 июня 2026Мир

Эрдоган выступил с призывом по Украине

Эрдоган: Мы должны добиться результатов в урегулировании конфликта на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Владимир Смирнов / POOL / РИА Новости

В ближайшее время необходимо добиться конкретных результатов в процессе урегулирования конфликта на Украине. С таким призывом выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«Хочу особо подчеркнуть, что в ближайший период мы должны добиться результатов в урегулировании российско-украинской войны посредством диалога», — сказал турецкий лидер.

Также Эрдоган заявил, что Турция продолжит активно способствовать мирному урегулированию на Украине, поскольку поддерживает диалог с обеими сторонами конфликта и пользуется их доверием.

В апреле стало известно, что президент Турции работает над возобновлением переговоров по Украине. «В ходе встречи наш президент заявил, что Турция стремится к тому, чтобы война между Украиной и Россией также завершилась миром, и что мы работаем над возобновлением переговоров и началом переговоров на уровне лидеров», — подчеркнули в канцелярии турецкого лидера.

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