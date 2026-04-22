19:59, 22 апреля 2026Мир

Эрдоган выступил с заявлением о возобновлении переговоров по Украине

Эрдоган сообщил о работе над возобновлением переговоров по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о работе над возобновлением переговоров по Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«В ходе встречи наш президент заявил, что Турция стремится к тому, чтобы война между Украиной и Россией также завершилась миром, и что мы работаем над возобновлением переговоров и началом переговоров на уровне лидеров», — подчеркнули в канцелярии.

Турецкий лидер также отметил, что Анкара выступает на стороне мира и дипломатии в ситуации вокруг Ирана.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев попросил Турцию организовать переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    Последние новости

    «Это сигнал Германии». Россия прекратила транзит казахской нефти. С чем связано это решение и как повлияет на отношения с Астаной?

    Иран назвал главное условие открытия Ормузского пролива

    Уехавшего из России в Европу комика отругал продавец рыбы

    Российский тяжелоатлет стал чемпионом Европы

    Бывшие подчиненные Меган Маркл рассказали о ее жестокости

    Звезда «Приключений Электроника» раскрыл судьбу продолжения

    Александра Бортич в откровенном платье появилась на красной дорожке

    Синоптик оценила приметы о погоде

    ЕС не пригласил на саммит одного лидера

    Звезда «Груза 200» рассказала о переживаниях Балабанова из-за жестких сцен

    Все новости
