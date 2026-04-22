Эрдоган выступил с заявлением о возобновлении переговоров по Украине

Эрдоган сообщил о работе над возобновлением переговоров по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о работе над возобновлением переговоров по Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«В ходе встречи наш президент заявил, что Турция стремится к тому, чтобы война между Украиной и Россией также завершилась миром, и что мы работаем над возобновлением переговоров и началом переговоров на уровне лидеров», — подчеркнули в канцелярии.

Турецкий лидер также отметил, что Анкара выступает на стороне мира и дипломатии в ситуации вокруг Ирана.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев попросил Турцию организовать переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.