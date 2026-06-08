Российских школьников захотели привлечь к сбору воспоминаний ветеранов СВО

В России предложили привлечь школьников к сбору воспоминаний ветеранов СВО

В России захотели привлечь школьников и студентов к сбору воспоминаний ветеранов специальной военной операции (СВО) на Украине и помогающих фронту волонтеров. Об этом сообщает «Коммерсант».

С предложением выступило Российское военно-историческое общество (РВИО). По данным издания, инициативу поддержало Минобрнауки.

«В российских школах уже начинают создавать музеи, посвященные специальной военной операции. И при этом практически в каждой школе есть выпускники, которые участвовали или сейчас участвуют в СВО. Неравнодушные ученики, прежде всего старших классов, могли бы взяться за работу по сбору воспоминаний своих старших товарищей, ветеранов СВО», — обозначил научный директор РВИО Михаил Мягков.

Идея состоит в том, что студенты и школьники будут собирать информацию о подвигах, о каких-то необычных и интересных случаях, опрашивать солдат, почему они пошли на фронт и многое другое. Предполагается, что беседы с военными и волонтерами станут частью патриотического воспитания молодежи, а также «дадут бесценный материал» для историков — в частности, стать частью проекта по созданию Народного цифрового архива специальной военной операции, который должен начать работу в 2027 году.

В Минобрнауки сообщили изданию, что на данный момент рассматриваются механизмы привлечения студенческой молодежи к данному проекту. «Многие обучающиеся университетов, их родители, друзья, родственники принимали участие в боевых действиях, были волонтерами, поддерживали нашу армию в тылу. Это должно быть зафиксировано для передачи следующим поколениям в форме, которая позволит обеспечить научную обработку этих ценных свидетельств», — пояснили в министерстве.

Ранее Минпросвещения включило в список произведений для летнего чтения школьников книги об СВО. В частности, в перечень вошли сборник Олега Роя «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны», книгу Михаила Федорова «Герои СВО. Символы русского мужества», произведение Олега Измайлова «Донбасс — сердце России».