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10:36, 8 июня 2026Мир

Турецкая партия призвала к отказу от помощи Украине по одной причине

Турецкая партия Vatan призвала не оказывать военную помощь Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Турецкая партия Vatan призвала немедленно перестать оказывать военную помощь Украине из-за сообщений об атаках на связанные с Турцией суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление партии.

«Помощь Украине должна быть немедленно прекращена. Необходимо приостановить все отношения в сфере оборонной промышленности», — утверждается в документе.

Партия также вызвать посла Украины и выразить протест в связи с инцидентами, которые, согласно заявлению, затронули интересы Турции в Черном море.

Ранее Министерство внутренних дел Турции сообщило об атаке на рыболовецкое судно, шедшее под флагом страны. Оно попало под удар в международных водах Черного моря к западу от Крыма и затонуло.

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