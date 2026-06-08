Турецкая партия призвала к отказу от помощи Украине по одной причине

Турецкая партия Vatan призвала не оказывать военную помощь Украине

Турецкая партия Vatan призвала немедленно перестать оказывать военную помощь Украине из-за сообщений об атаках на связанные с Турцией суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление партии.

«Помощь Украине должна быть немедленно прекращена. Необходимо приостановить все отношения в сфере оборонной промышленности», — утверждается в документе.

Партия также вызвать посла Украины и выразить протест в связи с инцидентами, которые, согласно заявлению, затронули интересы Турции в Черном море.

Ранее Министерство внутренних дел Турции сообщило об атаке на рыболовецкое судно, шедшее под флагом страны. Оно попало под удар в международных водах Черного моря к западу от Крыма и затонуло.