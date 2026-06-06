В Черном море атаковано рыболовецкое судно под флагом Турции, погиб человек. Анкара виновного не назвала

При атаке на турецкое рыболовецкое судно в Черном море погиб человек

В Черном море атаковано рыболовецкое судно. Об этом сообщило МВД Турции.

Duru 67 под турецким флагом попало под удар в международных водах к западу от Крыма и затонуло. В результате ЧП пять человек получили ранения, один из них скончался по пути в больницу.

На помощь выдвинулось гражданское судно Burak Kaya. Моряки оперативно эвакуировали своих коллег и передали их кораблю береговой охраны Турции, на борту которого находилась специализированная бригада из 4 врачей и 15 сотрудников Национальной медицинской спасательной команды. Пострадавших доставили в турецкий порт Инеболу.

В Анкаре не назвали виновного в нападении.

Турецкие суда уже несколько раз подвергались атакам

29 мая МИД Турции сообщил, что грузовое судно, следовавшее из украинского порта через Черное море, подверглось атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Корабль под флагом Вануату перевозил сухой груз из порта Одессы в Турцию. Тогда двое членов экипажа получили легкие ранения.

За день до этого у северного побережья Турции в четверг зафиксировали атаки дронов на три судна. James II под флагом Палау находился примерно в 80 километрах к северу от района Туркели. Танкеры Altura и Velora под флагом Сьерра-Леоне подверглись нападению в близлежащем районе во время переброски грузов между судами.

В марте украинские БПЛА в 15 милях от Босфора нанесли удар по нефтяному танкеру турецкой компании ALTURA, который перевозил из России сырую нефть. На борту было 140 тысяч тонн нефти, а также экипаж из 27 турецких граждан — никто из них не пострадал, однако танкер получил повреждения.

Азербайджан подтвердил гибель своих сограждан от морских атак ВСУ

5 июня пять человек стали жертвами атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на иностранные суда в Азовском море. Погибшими оказались граждане Азербайджана, Министерство иностранных дел республики подтвердило их гибель на одном из кораблей. Еще трое получили ранения и были доставлены в городскую больницу Ейска.

Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала, что подобные инциденты подтверждают террористическую сущность режима в Киеве, когда украинские военные все чаще выбирают качестве целей мирных людей и объекты гражданской инфраструктуры. Она добавила, что российские дипломаты находятся в контакте с Баку, и российская сторона окажет все необходимое содействие партнерам в получении сведений об обстоятельствах произошедшего.