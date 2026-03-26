09:59, 26 марта 2026

Украину обвинили в атаке на турецкий танкер со 140 тысячами тонн нефти

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Турецкий танкер ALTURA, перевозивший из России сырую нефть, был атакован украинскими дронами в Черном море. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

Утром 26 марта появилась информация, что неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в 15 милях от Босфора нанесли удар по нефтяному танкеру турецкой компании ALTURA. На борту было 140 тысяч тонн нефти, а также экипаж из 27 турецких граждан — никто из них не пострадал, однако танкер получил повреждения.

«Это уже далеко не первый случай, когда украинские дроны наносят удары по гражданским судам в Черном море. (...) Очевидно, что Киев чувствует полную безнаказанность, осознавая, что Запад прикрывает любые действия ВСУ (Вооруженных сил Украины), даже если они напрямую угрожают его собственным партнерам», — подчеркнул Коц.

9 марта президент России Владимир Путин заявил о готовности поставлять Европе нефть и газ. Для этого, по его словам, необходим «сигнал».

