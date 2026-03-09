Реклама

Экономика
19:01, 9 марта 2026Экономика

Путин заявил о готовности поставлять Европе нефть и газ

Путин: РФ готова работать с Европой по поставкам газа, но от них нужен сигнал
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Россия готова работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от них нужен сигнал», заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

Президент отметил, что России «нужно не ждать, пока Европа демонстративно захлопнет дверь в отношении энергопоставок, а перевести объемы на другие рынки».

Путин добавил, что РФ продолжит поставлять нефть и газ в те страны, которые являются «надежными покупателями», назвав среди них Словакию и Венгрию, а также сообщил, что сейчас в целом растут поставки энергоресурсов покупателям российского топлива в нескольких регионах мира.

Он также напомнил, что российские энергокомпании «всегда отличались стабильностью», призвав сами компании использовать текущий момент с ценами на нефть и направить выручку на погашение задолженности перед банками.

Свои слова Путин высказал на совещании по ситуации на мировом рынке нефти и газа, которое прошло 9 марта в Кремле.

Ранее в понедельник премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что направил председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен письмо с призывом немедленно приостановить все санкции против российской энергетики. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто добавил, что, если Брюссель не снимет запрет, это нанесет чрезвычайно серьезный удар по европейской экономике.

4 марта Путин заявил, что Москва может прекратить поставки газа в Европу не через месяц, а прямо сейчас. По его словам, европейцы все равно планируют через месяц ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного.

