Сийярто: ЕС должен немедленно разрешить поставки российских энергоносителей

Страны Евросоюза (ЕС) должны немедленно разрешить поставки российских нефти и газа. Отменить ограничения против энергоносителей призвал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, если Брюссель не снимет запрет, это нанесет чрезвычайно глубокий удар по европейской экономике. С ростом стоимости энергоносителей растут и цены на все остальное. Это подорожание может достичь таких масштабов, что жители стран — членов Евросоюза столкнутся с небывалыми проблемами, отметил Сийярто.

Позднее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что направил главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен призыв к немедленной приостановке санкции против российской энергетики.

«Во всей Европе необходимо пересмотреть и приостановить все санкции в отношении российской энергетики. Я инициировал это в письме, направленном сегодня председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен», — заявил он.

На фоне конфликта на Ближнем Востоке заблокирована навигация в Ормузском проливе, через который на мировой рынок поступает значительная часть энергоресурсов, в связи с чем произошел резкий рост цен на газ. Стоимость голубого топлива в Европе впервые с февраля 2025 года превысила 600 долларов за тысячу кубометров, взлетев 3 марта на 17 процентов.

Совет ЕС решил поэтапно отказаться от российского газа с 1 января 2026 года. Для краткосрочных контрактов, которые были подписаны до 17 июня 2025 года, ограничения вступят в силу с 25 апреля 2026 года для СПГ и с 17 июня 2026-го — для трубопроводного газа. На соглашения, заключенные на долгий срок, эмбарго введут с 1 января 2027 года для СПГ и с 30 сентября того же года (если будет достигнута цель заполнения газохранилищ, но не позднее 1 ноября) — для трубопроводного газа.