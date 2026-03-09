Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:06, 9 марта 2026Экономика

В Европе призвали немедленно разрешить российские нефть и газ

Сийярто: ЕС должен немедленно разрешить поставки российских энергоносителей
Вячеслав Агапов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Страны Евросоюза (ЕС) должны немедленно разрешить поставки российских нефти и газа. Отменить ограничения против энергоносителей призвал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, если Брюссель не снимет запрет, это нанесет чрезвычайно глубокий удар по европейской экономике. С ростом стоимости энергоносителей растут и цены на все остальное. Это подорожание может достичь таких масштабов, что жители стран — членов Евросоюза столкнутся с небывалыми проблемами, отметил Сийярто.

Позднее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что направил главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен призыв к немедленной приостановке санкции против российской энергетики.

«Во всей Европе необходимо пересмотреть и приостановить все санкции в отношении российской энергетики. Я инициировал это в письме, направленном сегодня председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен», — заявил он.

На фоне конфликта на Ближнем Востоке заблокирована навигация в Ормузском проливе, через который на мировой рынок поступает значительная часть энергоресурсов, в связи с чем произошел резкий рост цен на газ. Стоимость голубого топлива в Европе впервые с февраля 2025 года превысила 600 долларов за тысячу кубометров, взлетев 3 марта на 17 процентов.

Совет ЕС решил поэтапно отказаться от российского газа с 1 января 2026 года. Для краткосрочных контрактов, которые были подписаны до 17 июня 2025 года, ограничения вступят в силу с 25 апреля 2026 года для СПГ и с 17 июня 2026-го — для трубопроводного газа. На соглашения, заключенные на долгий срок, эмбарго введут с 1 января 2027 года для СПГ и с 30 сентября того же года (если будет достигнута цель заполнения газохранилищ, но не позднее 1 ноября) — для трубопроводного газа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе призвали немедленно разрешить российские нефть и газ

    Россиянам закрыли доступ к Civilization VI и другим играм

    Певцов резко высказался об иностранных псевдонимах российских артистов

    Двум категориям работающих россиянок дали совет перед декретом

    Огненный шар заметили в небе над европейской страной

    Раскрыты последствия ограничений на тарифы такси в непогоду

    На Украине захотели сократить декретный отпуск в девять раз

    В России заметили рост спроса на необычный вид путешествий

    Названы самые частые ошибки мужчин при выборе подарка

    Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok