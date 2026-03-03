Реклама

Экономика
10:54, 3 марта 2026Экономика

Цены на газ в Европе продолжили быстро расти второй день подряд

Стоимость газа в Европе взлетела 3 марта на 17 %
Дмитрий Воронин

Фото: Daniel Raunig / Reuters

Цена газа в Европе впервые с февраля 2025 года превысила 600 долларов за тысячу кубометров, взлетев 3 марта на 17 процентов. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает ТАСС. Отмечается, что стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 630 долларов.

Показатель подскочил второй день подряд. 2 марта сообщалось о росте цен в моменте примерно на 20 процентов.

Такую динамику по-прежнему связывают с угрозой прекращения поставок через Ормузский пролив, а также с остановкой производства газа одним из лидеров мирового рынка СПГ (Катара), произошедшей после вчерашней ракетной атаки.

Цены на нефть также растут во вторник, правда пока не столь резко. Накануне cоветник командующего иранского Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ибрахим Джабари заявил, что любое судно, пытающееся пройти через пролив, акваторию которого страна рассматривает как свои территориальные воды, будет уничтожено.

