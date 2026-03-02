Цены на газ в Европе взлетели

Bloomberg: Из-за угрозы перекрытия Ормузского пролива цены на газ в ЕС взлетели

Стоимость природного газа по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF в Нидерландах взлетела на фоне операции Израиля и США в Иране. Об этом со ссылкой на данные лондонской биржи ICE пишет Bloomberg.

В начале торгов газовые фьючерсы поднимались в цене почти на 28 процентов, по состоянию на середину дня рост по отношению к пятнице составляет 20 процентов.

Столь резкое повышение стало самым значительным с августа 2023 года. Оно связано с угрозой перекрытия Ираном Ормузского пролива, через который из Персидского залива проходит около 20 процентов мирового экспорта сжиженного природного газа (СПГ). На этом фоне движение судов в регионе практически остановилось.

Если ситуация затянется, то рынок СПГ столкнется с самым серьезным потрясением с момента начала боевых действий на Украине, когда Европа начала отказываться от российского газа.

Большая часть газа, поставки которого прервались, идет в Азию, но по Европе ситуация ударит не в меньшей степени, потому что конкуренция за оставшиеся на рынке партии резко возрастет. При этом суровая зима привела к значительному исчерпанию запасов газа, и теперь европейским странам необходимо активизировать закупки СПГ.

Таким образом, ключевым остается вопрос продолжительности перекрытия пролива. Если проблема исчезнет в ближайшие дни, то цены быстро вернутся к предыдущим уровням, в противном случае ситуация может выйти из-под контроля.

В соответствии с прогнозом Goldman Sachs, остановка поставок на месяц приведет к двукратному росту цен в Европе. Впрочем, сами иранские власти пока отрицают полное перекрытие пролива, а кроме того, они сами экспортируют нефть по этому маршруту и возможное минирование пролива отрежет их от притока валюты, хотя в стране и без этого идет полноценный экономический кризис.

В связи с меньшей развитостью газовый рынок более чувствителен к остановкам поставок со стороны крупных заводов, чем нефтяной. Рост фьючерсов на нефть пока находится в пределах десяти процентов.