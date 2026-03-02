Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:34, 2 марта 2026Экономика

Цены на газ в Европе взлетели

Bloomberg: Из-за угрозы перекрытия Ормузского пролива цены на газ в ЕС взлетели
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Henry Kobutra / Unsplash

Стоимость природного газа по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF в Нидерландах взлетела на фоне операции Израиля и США в Иране. Об этом со ссылкой на данные лондонской биржи ICE пишет Bloomberg.

В начале торгов газовые фьючерсы поднимались в цене почти на 28 процентов, по состоянию на середину дня рост по отношению к пятнице составляет 20 процентов.

Столь резкое повышение стало самым значительным с августа 2023 года. Оно связано с угрозой перекрытия Ираном Ормузского пролива, через который из Персидского залива проходит около 20 процентов мирового экспорта сжиженного природного газа (СПГ). На этом фоне движение судов в регионе практически остановилось.

Если ситуация затянется, то рынок СПГ столкнется с самым серьезным потрясением с момента начала боевых действий на Украине, когда Европа начала отказываться от российского газа.

Материалы по теме:
США, Израиль и Иран обмениваются масштабными ракетными ударами. Страшные кадры войны и ее последствий со всего Ближнего Востока
США, Израиль и Иран обмениваются масштабными ракетными ударами.Страшные кадры войны и ее последствий со всего Ближнего Востока
1 марта 2026
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб при ракетном ударе. Чем иранские военные ответят США и Израилю и кто возглавит страну?
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб при ракетном ударе.Чем иранские военные ответят США и Израилю и кто возглавит страну?
1 марта 2026

Большая часть газа, поставки которого прервались, идет в Азию, но по Европе ситуация ударит не в меньшей степени, потому что конкуренция за оставшиеся на рынке партии резко возрастет. При этом суровая зима привела к значительному исчерпанию запасов газа, и теперь европейским странам необходимо активизировать закупки СПГ.

Таким образом, ключевым остается вопрос продолжительности перекрытия пролива. Если проблема исчезнет в ближайшие дни, то цены быстро вернутся к предыдущим уровням, в противном случае ситуация может выйти из-под контроля.

В соответствии с прогнозом Goldman Sachs, остановка поставок на месяц приведет к двукратному росту цен в Европе. Впрочем, сами иранские власти пока отрицают полное перекрытие пролива, а кроме того, они сами экспортируют нефть по этому маршруту и возможное минирование пролива отрежет их от притока валюты, хотя в стране и без этого идет полноценный экономический кризис.

В связи с меньшей развитостью газовый рынок более чувствителен к остановкам поставок со стороны крупных заводов, чем нефтяной. Рост фьючерсов на нефть пока находится в пределах десяти процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран заявил об ударе по резиденции Нетаньяху. Армия Израиля быстро ответила

    Стало известно о попытке Ирана атаковать базы Британии на Кипре

    Внучка Иосифа Бродского вышла замуж и показала свадебные фото

    «Москвич» объявил цены на новую линейку кроссоверов для России

    Россиянка обвинила полицейского в изнасиловании и попала под следствие

    Обвиняемые в похищении девочки в Смоленске воспользовались правом из Конституции России

    Десятки россиян застряли на любимом курорте богачей из-за отмены рейсов на Ближнем Востоке

    Иран ударил по НПЗ еще в одной ближневосточной стране

    Назван неожиданный фактор повышения риска диабета и гипертонии

    Угрозу для Китая остаться без иранской нефти оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok