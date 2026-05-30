Эксперт Перенджиев: Наследный принц Ирана Пехлеви посетил Одессу ради пиара

Наследный принц Ирина Реза Пехлеви посетил Одессу для пиара. Об этом сообщает aif.ru

Истинную цель визита Пехлеви раскрыл доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев. По его мнению, наследный принц несуществующего государства посетил Украину ради пиара.

«Он, наверное, хочет показать, что такой смелый и находится чуть ли не в зоне боевых действий, не боится того, что попадет под удар», — объяснил Перенджиев. По его мнению, непосредственно в зону боевых действий Реза Пехлеви, конечно же, не поедет.

«Пехлеви, как лидер иранской оппозиции, присматривается, может ли он поучаствовать в западных проектах по созданию натовской, антирусской Одессы, получить свой официальный штаб на Черном море», — полагает эксперт. По его мнению, визит иранца нужен ему для того, чтобы поднять свою значимость в глазах спонсоров.

65-летний Реза Пехлеви — наследный принц ныне не существующего Шаханшахского Государства Иран. Его отец Мохаммед Реза Пехлеви был свергнут в результате Исламской революции 1979 года.

В середине мая Реза Пехлеви заявил, что президент США Дональд Трамп должен прекратить посылать противоречивые сигналы в отношении Ирана, завершив работу по свержению режима в стране.