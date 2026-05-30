21:28, 30 мая 2026

В Европе рассказали о сигнале Путина для Пашиняна

L’Antidiplomatico: Визит Путина в Казахстан стал политическим сигналом для Пашиняна
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Визит президента России Владимира Путина в Казахстан стал сигналом для премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Такую точку зрения высказала итальянская газета L’Antidiplomatico.

В статье отмечается, что поездка российского лидера имеет значение, которое выходит за рамки двусторонних отношений, поскольку на фоне его визита развернулась дискуссия о будущем Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Как указывает издание, Евреван в последние месяцы активизировал контакты с Брюсселем, однако если он сделает стратегический выбор в пользу Евросоюза (ЕС), то роль Армении в евразийских структурах может измениться.

«В этом контексте визит президента России в Казахстан приобретает более широкий смысл. Пока некоторые региональные игроки рассматривают возможность сближения с европейскими институтами, Москва и Астана демонстрируют намерение укреплять механизмы интеграции на евразийском пространстве», — заключает L’Antidiplomatico.

Ранее Путин призвал Армению подумать о том, куда она будет поставлять свои сельскохозяйственные товары, если решит разорвать экономические связи с ЕАЭС и наладить их с ЕС.

