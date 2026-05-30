Путин задался вопросом об Армении

Путин задался вопросом, куда Армения будет поставлять агропродукцию при вступлении в ЕС

Президент России Владимир Путин призвал Армению подумать о том, куда она будет поставлять свои сельскохозяйственные товары, если решить разорвать экономические связи с ЕАЭС и наладить их с Евросоюзом. Российского лидера цитирует РИА Новости.

В частности, Путин поразмышлял о последствиях такого шага для Армении — будет прекращено признание документов в области техрегулирования и фитосанитарных норм. «Может быть, мы их и признаем, удовлетворимся. Может быть, нет. Надо посмотреть, куда пойдет товар. Ну, скажем, то же вино. В Испанию? Во Францию? В Италию? В Португалию? Куда? Честно, надо подумать», — сказал президент.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с членством Армении в ЕС может стать беспрецедентной.