Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:19, 30 мая 2026Россия

Путин задался вопросом об Армении

Путин задался вопросом, куда Армения будет поставлять агропродукцию при вступлении в ЕС
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин призвал Армению подумать о том, куда она будет поставлять свои сельскохозяйственные товары, если решить разорвать экономические связи с ЕАЭС и наладить их с Евросоюзом. Российского лидера цитирует РИА Новости.

В частности, Путин поразмышлял о последствиях такого шага для Армении — будет прекращено признание документов в области техрегулирования и фитосанитарных норм. «Может быть, мы их и признаем, удовлетворимся. Может быть, нет. Надо посмотреть, куда пойдет товар. Ну, скажем, то же вино. В Испанию? Во Францию? В Италию? В Португалию? Куда? Честно, надо подумать», — сказал президент.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с членством Армении в ЕС может стать беспрецедентной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском посольстве заявили о возможной инсценировке падения БПЛА в Молдавии

    Пограничники на Украине начали искать возможных беглецов в цистернах

    Российский посол заявил о новом уровне вовлеченности Канады в украинский кризис

    Посол России обвинил Канаду в желании подпитывать конфликт на Украине

    Киевляне начали ставить палатки в метро на фоне предупреждений об обстрелах

    В Госдуме высказались об угрозах ЕС ввести новые санкции против России

    Карпин матом описал игру сборной России в товарищеском матче с Египтом

    Стало известно о ликвидации итальянского наемника в зоне СВО

    Трампу запретили переименовать Кеннеди-центр в свою честь

    АвтоВАЗ объяснил значение трех букв в названии своего нового автобренда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok