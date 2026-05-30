Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:25, 30 мая 2026Мир

В США сделали заявление о стратегических вооружениях России

Макговерн: Россия превосходит США в обычных и стратегических вооружениях
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Россия превосходит Соединенные Штаты в стратегическом и тактическом вооружении, и американскому лидеру Дональду Трампу пора признать, что вооруженные силы США больше не самые мощные в мире. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Глена Дизена.

«Русские не только превосходят нас в обычных вооруженных силах, но у них и такая ядерная сдерживающая мощь, что ее просто не остановить», — сказал эксперт. Он подчеркнул, что такая ситуация сложилась из-за того, что бывшие американские президенты, в том числе Джо Байден и Барак Обама, не хотели вести диалог с Россией.

Также Макговерн добавил, что сейчас у Москвы сложились прочные отношения с Китаем, и такого уровня отношений между этими странами США «и представить не могли». «Это стало очевидно, когда [президент России Владимир] Путин на прошлой неделе поехал к [председателю КНР] Си Цзиньпину. Вот это и есть тектонический сдвиг», — резюмировал аналитик.

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что влиятельные американские консерваторы пытаются вредить России и Китаю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения к ЕС». Путин предупредил Армению о последствиях выхода из ЕАЭС

    Марочко заявил об отступлении ВСУ с северной части берега Северского Донца

    Захарова заявила о попытках Запада отвлечь внимание от атаки на Старобельск

    Еще один человек погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область

    В российском городе сработали системы ПВО

    В США сделали заявление о стратегических вооружениях России

    На Западе указали на решающий момент в вопросе Украины

    Россия получит особые условия прохода через Ормузский пролив

    Захарова высказалась об инциденте с падением БПЛА в Румынии

    Президент Польши раскритиковал главу Минобороны из-за соглашения с Британией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok