Макговерн: Россия превосходит США в обычных и стратегических вооружениях

Россия превосходит Соединенные Штаты в стратегическом и тактическом вооружении, и американскому лидеру Дональду Трампу пора признать, что вооруженные силы США больше не самые мощные в мире. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Глена Дизена.

«Русские не только превосходят нас в обычных вооруженных силах, но у них и такая ядерная сдерживающая мощь, что ее просто не остановить», — сказал эксперт. Он подчеркнул, что такая ситуация сложилась из-за того, что бывшие американские президенты, в том числе Джо Байден и Барак Обама, не хотели вести диалог с Россией.

Также Макговерн добавил, что сейчас у Москвы сложились прочные отношения с Китаем, и такого уровня отношений между этими странами США «и представить не могли». «Это стало очевидно, когда [президент России Владимир] Путин на прошлой неделе поехал к [председателю КНР] Си Цзиньпину. Вот это и есть тектонический сдвиг», — резюмировал аналитик.

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что влиятельные американские консерваторы пытаются вредить России и Китаю.