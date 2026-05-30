Иранский парламентарий Азизи: Россия получит особые условия прохода через Ормузский пролив

Глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил в интервью РИА Новости, что для России и Китая при прохождении через Ормузский пролив будут созданы особые, более благоприятные условия.

«Стратегические для нас государства, включая Китай и Россию, и впредь будут пользоваться особым подходом и благоприятными условиями в вопросах, связанных с Ормузским проливом», — заявил собеседник агентства.

Азизи отметил, что Россия и Китай неизменно поддерживали Иран и продолжали сотрудничество с ним даже в самые сложные периоды. В связи с этим, по его словам, обе страны смогут рассчитывать на особый подход при организации транзита и судоходства через Ормузский пролив. Это касается как грузовых судов, так и нефтяных танкеров, принадлежащих России и Китаю.

Ранее сообщалось, что Иран не станет делать платным проход через Ормузский пролив, но суда возьмут на себя операционные расходы — технические услуги, связанные с безопасностью на море, охрану окружающей среды и управление судоходством.