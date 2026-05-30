Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:16, 30 мая 2026Мир

Россия получит особые условия прохода через Ормузский пролив

Иранский парламентарий Азизи: Россия получит особые условия прохода через Ормузский пролив
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил в интервью РИА Новости, что для России и Китая при прохождении через Ормузский пролив будут созданы особые, более благоприятные условия.

«Стратегические для нас государства, включая Китай и Россию, и впредь будут пользоваться особым подходом и благоприятными условиями в вопросах, связанных с Ормузским проливом», — заявил собеседник агентства.

Азизи отметил, что Россия и Китай неизменно поддерживали Иран и продолжали сотрудничество с ним даже в самые сложные периоды. В связи с этим, по его словам, обе страны смогут рассчитывать на особый подход при организации транзита и судоходства через Ормузский пролив. Это касается как грузовых судов, так и нефтяных танкеров, принадлежащих России и Китаю.

Ранее сообщалось, что Иран не станет делать платным проход через Ормузский пролив, но суда возьмут на себя операционные расходы — технические услуги, связанные с безопасностью на море, охрану окружающей среды и управление судоходством.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения к ЕС». Путин предупредил Армению о последствиях выхода из ЕАЭС

    Марочко заявил об отступлении ВСУ с северной части берега Северского Донца

    Захарова заявила о попытках Запада отвлечь внимание от атаки на Старобельск

    Еще один человек погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область

    В российском городе сработали системы ПВО

    В США сделали заявление о стратегических вооружениях России

    На Западе указали на решающий момент в вопросе Украины

    Россия получит особые условия прохода через Ормузский пролив

    Захарова высказалась об инциденте с падением БПЛА в Румынии

    Президент Польши раскритиковал главу Минобороны из-за соглашения с Британией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok