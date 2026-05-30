00:39, 30 мая 2026

Американцы купили самый дорогой тур по России

АТОР: Американцы купили самый дорогой тур по городам Золотого кольца за 15 тысяч долларов
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Самым дорогостоящим туром в Россию в настоящее время стала поездка, купленная туристами из США за 15 тысяч долларов. В программу путешествия входит маршрут по городам Золотого кольца, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Не могу не сказать про самый дорогой на данный момент тур на лето, приобретенный иностранными туристами в Россию — и это американские туристы», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что россияне начали чаще путешествовать и проводить отпуск в своей стране в 2026 году. При этом Турция остается самым популярным зарубежным направлением, но даже она проигрывает в спросе Краснодарскому краю, отметила Ломидзе. Турцию выбрали 6 миллионов граждан России, а Краснодарский край — 17 миллионов.

