Россияне начали чаще путешествовать по своей стране

АТОР: Россияне стали чаще проводить отпуск на родине в 2026 году

Россияне начали чаще путешествовать и проводить отпуск в своей стране в 2026 году. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире радио «Комсомольская правда».

Она отметила, что заметен повышенный интерес соотечественников к разным направлениям внутри России. При этом Турция остается самым популярным зарубежным направлением, но даже она проигрывает в спросе Краснодарскому краю, отметила Ломидзе. Турцию выбрали 6 миллионов граждан России, а Краснодарский край — 17 миллионов.

«Туристы выбирают Россию. Достаточно посмотреть на цифры: 86 миллионов поездок по стране за год против 18 миллионов — за границу», — заключила исполнительный директор АТОР.

Ранее сообщалось, что россияне готовы потратить на короткое путешествие внутри страны весной 2026 года более 30 тысяч рублей (49 процентов).