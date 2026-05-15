Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:47, 15 мая 2026Путешествия

Россияне начали чаще путешествовать по своей стране

АТОР: Россияне стали чаще проводить отпуск на родине в 2026 году
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Россияне начали чаще путешествовать и проводить отпуск в своей стране в 2026 году. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире радио «Комсомольская правда».

Она отметила, что заметен повышенный интерес соотечественников к разным направлениям внутри России. При этом Турция остается самым популярным зарубежным направлением, но даже она проигрывает в спросе Краснодарскому краю, отметила Ломидзе. Турцию выбрали 6 миллионов граждан России, а Краснодарский край — 17 миллионов.

«Туристы выбирают Россию. Достаточно посмотреть на цифры: 86 миллионов поездок по стране за год против 18 миллионов — за границу», — заключила исполнительный директор АТОР.

Ранее сообщалось, что россияне готовы потратить на короткое путешествие внутри страны весной 2026 года более 30 тысяч рублей (49 процентов).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ответил на предложение Путина

    Москвичам назвали срок прихода 30-градусной жары

    Путин потребовал обеспечить основательный и устойчивый рост экономики

    Россиян захотели освободить от одной обязанности в сфере ЖКХ

    Вернувшимся в Россию артистам посоветовали сменить профессию

    Жители российского города пожаловались на три дня без воды

    Наташа Королева привезла живущей в США сестре российский препарат для похудения

    Уроки судимого мужчины стоили российской казне 50 миллионов рублей

    В России обнаружили картель при закупках для госзаказчиков

    Потенциал рынка исламских финансов в России оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok