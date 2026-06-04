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20:02, 4 июня 2026Мир

Лавров высказался о членстве Украины в НАТО словами «Рютте плевать»

Лавров: Генсеку НАТО Рютте плевать на отношение Трампа к членству Украины в альянсе
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT заявил, что генеральному секретарю НАТО Марку Рютте плевать на отношение администрации президента США Дональда Трампа к членству Украины в альянсе.

«Рютте поехал в Киев, где сказал, что Украина будет в НАТО. Он плевать хотел на то, что США в лице президента Трампа считают это неприемлемым», — подчеркнул глава МИД РФ.

Также он отметил, что европейцам проще принять Украину в Североатлантический альянс, чем в Европейский союз (ЕС), поскольку в таком случае ЕС развалится.

Накануне Рютте на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве признал, что в НАТО нет единогласной поддержки по вопросу членства этой страны.

Ранее сообщалось, что Рютте перебил Зеленского, когда речь зашла о нехватке систем противовоздушной обороны Patriot у Вооруженных сил Украины. «Можно я начну, потому что тут я должен встать на защиту Штатов. Я верю, что они делают все возможное, чтобы поставить ракеты для Patriot Украине», — сказал генсек НАТО.

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