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06:00, 4 июня 2026Мир

Рютте не дал Зеленскому вставить ни слова на вопросе журналиста о нехватке Patriot

Рютте перебил Зеленского, не дав ответить на вопрос о поставках систем ПВО Patriot
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Генеральный секретарь Марк Рютте выступил на пресс-конференции в Киеве вместе с президентом Украины Владмиром Зеленским. Он перебил украинского лидера, когда речь зашла о нехватке систем ПВО Patriot у Вооруженных сил республики (ВСУ), передает РИА Новости.

В ходе видеотрансляции журналист Bloomberg спросил Зеленского о процессе переговоров с американской стороной по поставкам систем противовоздушной обороны. Однако Рютте не дал президенту Украины вставить ни слова и сам ответил на вопрос, эмоционально защищая США.

«Можно я начну, потому что тут я должен встать на защиту Штатов. Я верю, что они делают все возможное, чтобы поставить ракеты для Patriot Украине. Я действительно в это верю, основываюсь на всех доказательствах, которые у меня есть», — подчеркнул Рютте. В итоге Зеленский не получил возможности сам ответить на этот вопрос.

Глава Украины в ходе пресс-конференции с Рютте заявил, что украинский вопрос не является приоритетным для Соединенных Штатов. Он пояснил, что Киев «находится в очереди» после Ирана. До этого сообщалось, что Зеленский не получил ответа от властей США по вопросу наращивания поставок боеприпасов.

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