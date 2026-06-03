Зеленский выступил с тревожным заявлением о ситуации на Украине

Зеленский заявил, что США потеряли интерес к Украине

Украинский вопрос не является приоритетным для Соединенных Штатов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве, пишет РИА Новости.

«К сожалению, мы находимся сегодня не в фокусе. Иран — это вопрос номер один для Соединенных Штатов, а затем идет вопрос Украины», — уточнил Зеленский.

По словам украинского лидера, Киев «находится в очереди». Он добавил, что украинские власти ждут приезда переговорной группы из Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Зеленский пока не получил ответа от властей США по вопросу наращивания поставок боеприпасов. Об отправке президентом Украины срочного письма американскому коллеге Дональду Трампу по поводу увеличения поставок комплексов противовоздушной обороны и ракет PAC-3 к системам Patriot стало известно 27 мая. Украинский лидер до сих пор не получил ответа ни от представителей Белого дома, ни от конгрессменов.

