17:30, 31 мая 2026

США не ответили на просьбу Зеленского увеличить поставки боеприпасов

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Matt Slocum / AP

Президент Украины Владимир Зеленский пока не получил ответа от властей США по вопросу наращивания поставок боеприпасов. Слова главы республики приводит телеканал CBS.

Об отправке Зеленским срочного письма президенту США Дональду Трампу по поводу увеличения поставок комплексов противовоздушной обороны (ПВО) и ракет PAC-3 к системам Patriot стало известно в среду, 27 мая. Глава Украины до сих пор не получил ответа ни от представителей Белого дома, ни от конгрессменов.

Несмотря на это, Зеленский выразил надежду на скорую реакцию властей США на свою просьбу. «Надеюсь, что они поймут и ответят», — констатировал он.

Причиной срочного обращения Зеленского к Трампу стала критическая нехватка средств для систем противовоздушной обороны. Украинские военные нуждаются и в других видах боеприпасов, посетовал президент Украины. Вооруженные силы республики, признался он, сильно зависят от США в этой сфере. Без наращивания поставок средств для ПВО и баллистических ракет справиться с давлением России будет крайне сложно, резюмировал украинский лидер.

