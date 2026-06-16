Европейская ракета получила лидар для перехвата БПЛА

«Дешевая» ракета Thales FZ275 получила лидар для перехвата БПЛА

Управляемая ракета FZ275 европейского концерна Thales получила лидар для перехвата беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Обновленный боеприпас представили на выставке Eurosatory в Париже, передает Breaking Defense.

Базовая ракета несла только полуактивную лазерную головку самонаведения. FZ275 Proxy дополнили специальным лидаром, который определяет дальность. При приближении к цели он инициирует срабатывание боевой части. Изделие станет частью многоуровневой системы противовоздушной обороны Thales SkyDefender. Также отмечается, что Thales Belgium планирует увеличить темпы выпуска продукции. В 2028 году компания хочет производить 20 тысяч ракет ежегодно.

Базовую FZ275 впервые успешно испытали в 2010 году. В основе изделия, которое позиционируют как дешевое средство поражения, лежит неуправляемая ракета калибра 70 миллиметров. FZ275 дополнили головкой самонаведения и оперением для управления. Боеприпас несет осколочно-фугасную боевую часть весом 4,1 килограмма.

В апреле стало известно, что британские истребители Eurofighter Typhoon получат дешевые ракеты APKWS II (Advanced Precision Kill Weapon System II) для поражения дронов.