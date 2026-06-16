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07:30, 16 июня 2026Наука и техника

Европейская ракета получила лидар для перехвата БПЛА

«Дешевая» ракета Thales FZ275 получила лидар для перехвата БПЛА
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Управляемая ракета FZ275 европейского концерна Thales получила лидар для перехвата беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Обновленный боеприпас представили на выставке Eurosatory в Париже, передает Breaking Defense.

Базовая ракета несла только полуактивную лазерную головку самонаведения. FZ275 Proxy дополнили специальным лидаром, который определяет дальность. При приближении к цели он инициирует срабатывание боевой части. Изделие станет частью многоуровневой системы противовоздушной обороны Thales SkyDefender. Также отмечается, что Thales Belgium планирует увеличить темпы выпуска продукции. В 2028 году компания хочет производить 20 тысяч ракет ежегодно.

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Базовую FZ275 впервые успешно испытали в 2010 году. В основе изделия, которое позиционируют как дешевое средство поражения, лежит неуправляемая ракета калибра 70 миллиметров. FZ275 дополнили головкой самонаведения и оперением для управления. Боеприпас несет осколочно-фугасную боевую часть весом 4,1 килограмма.

В апреле стало известно, что британские истребители Eurofighter Typhoon получат дешевые ракеты APKWS II (Advanced Precision Kill Weapon System II) для поражения дронов.

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