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15:37, 26 июля 2026 (обновлено: 15:43, 26 июля 2026)Россия

Патрушев назвал приоритетную военную задачу России

Патрушев: Поддержание боеспособного флота является приоритетной задачей России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Поддержание боеспособного флота и развитие новейших систем вооружений является приоритетной задачей России по военно-морскому строительству. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, передает РИА Новости.

«Приоритетом государственной политики в области военно-морской деятельности было и остается поддержание боевых возможностей флота, разработка и производство новейшего вооружения и военной техники, совершенствование мастерства и боевой подготовки подразделений флота», — рассказал помощник главы государства.

Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев заявил, что подводные лодки на Черном море успешно участвуют в поражении объектов на территории противника в ходе проведения специальной военной операции. Моисеев также обратил внимание, что в боевых действиях участвуют надводные корабли. В частности, он подчеркнул роль фрегатов.

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