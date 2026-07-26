Патрушев назвал приоритетную военную задачу России

Патрушев: Поддержание боеспособного флота является приоритетной задачей России

Поддержание боеспособного флота и развитие новейших систем вооружений является приоритетной задачей России по военно-морскому строительству. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, передает РИА Новости.

«Приоритетом государственной политики в области военно-морской деятельности было и остается поддержание боевых возможностей флота, разработка и производство новейшего вооружения и военной техники, совершенствование мастерства и боевой подготовки подразделений флота», — рассказал помощник главы государства.

Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев заявил, что подводные лодки на Черном море успешно участвуют в поражении объектов на территории противника в ходе проведения специальной военной операции. Моисеев также обратил внимание, что в боевых действиях участвуют надводные корабли. В частности, он подчеркнул роль фрегатов.