Раскрыта роль одного типа оружия в проведении СВО

Главком ВМФ Моисеев: Подлодки ЧФ участвуют в поражении объектов на территории противника

Подводные лодки Черноморского флота (ЧФ) участвуют в поражении объектов на территории противника в ходе проведения Специальной военной операции (СВО). Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Александр Моисеев, передает телеканал «Звезда».

«Конечно же, Черноморский флот для нас воюющий флот, по сути, все эти годы и длительное время он ведет систематические боевые действия, [имея в виду] как задачи непосредственно флота в морской среде, так и задачи объединенной группировки войск», — рассказал главком ВМФ.

Моисеев также обратил внимание, что в боевых действиях участвуют не только подводные лодки, но и надводные корабли. В частности, он подчеркнул роль фрегатов.

Ранее адмирал Моисеев заявил, что для Военно-морского флота России строится новейший безэкипажный корабль крупного водоизмещения. В число его задач будет входить поиск подлодок и подводных объектов.