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11:36, 26 июля 2026 (обновлено: 11:56, 26 июля 2026)Наука и техника

Главком ВМФ анонсировал создание новейшего безэкипажного корабля

Главком ВМФ Моисеев: Для флота строится новый безэкипажный корабль крупного водоизмещения
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Для Военно-морского флота (ВМФ) России строится новейший безэкипажный корабль крупного водоизмещения, который будет заниматься поиском подлодок и подводных объектов. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, передает телеканал «Звезда».

«Мы создаем корабль, который решает задачи поиска подводных лодок, объектов подводных. (...) Можно говорить, что это класс нового корабля. Это корабль без экипажа, это заложено в текущей государственной программе вооружений», — рассказал главком.

Моисеев также подчеркнул, что этот корабль станет основой для дальнейшего развития безэкипажных кораблей в составе ВМФ.

Ранее Моисеев сообщил, что в составе Военно-морского флота России уже были сформировали полки беспилотных систем. Он также рассказал о поступлении атомных подводных лодок проекта «Борей». По его словам, они будут служить России в ближайшие 30-40 лет.

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