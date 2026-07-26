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11:11, 26 июля 2026 (обновлено: 11:32, 26 июля 2026)Наука и техника

ВМФ России сформировал полки беспилотных систем

Главком Моисеев: В ВМФ России сформированы полки беспилотных систем
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В составе Военно-морского флота (ВМФ) России уже сформировали полки беспилотных систем. Об этом главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев сообщил в эфире программы «Военная приемка».

«Полки беспилотных систем уже существуют [в составе ВМФ России]», — заявил военный.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о создании беспилотников, которые будут способны преодолеть пять-десять тысяч километров. По его словам, такие устройства разработают в 2027 году. При этом уже в текущем году Украина получит БПЛА с дальностью полета более трех тысяч километров.

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