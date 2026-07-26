ВМФ России сформировал полки беспилотных систем

Главком Моисеев: В ВМФ России сформированы полки беспилотных систем

В составе Военно-морского флота (ВМФ) России уже сформировали полки беспилотных систем. Об этом главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев сообщил в эфире программы «Военная приемка».

«Полки беспилотных систем уже существуют [в составе ВМФ России]», — заявил военный.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о создании беспилотников, которые будут способны преодолеть пять-десять тысяч километров. По его словам, такие устройства разработают в 2027 году. При этом уже в текущем году Украина получит БПЛА с дальностью полета более трех тысяч километров.