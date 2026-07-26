В российском регионе экскурсионный автобус съехал в кювет и перевернулся

8 человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области

Экскурсионный автобус попал в ДТП в Ярославской области, пострадали восемь человек. Об этом сообщила Госавтоинспекция российского региона в Telegram-канале.

ДТП произошло на автодороге Тутаев — Шопша в Ярославскм районе. Как указали в ведомстве, водитель экскурсионного автобуса Mercedes-Benz не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина перевернулась.

В момент происшествия в салоне автобуса находились 19 человек. В результате аварии восьмерых пассажиров, в том числе двух несовершеннолетних, госпитализировали с различными травмами.

Ранее в Самарской области электричка протаранила машину Haval с водителем. Один человек не выжил, еще один получил травмы.