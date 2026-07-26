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13:16, 26 июля 2026 (обновлено: 13:32, 26 июля 2026)Экономика

Москвичам рассказали о погоде в последнюю неделю июля

Синоптик Позднякова: Последняя неделя июля в Москве будет дождливой и неустойчивой
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Василий Кузьмичeнок / АГН «Москва»

Последняя неделя июля в Москве будет дождливой и с неустойчивыми температурами. О погоде в конце второго месяца лета рассказала жителям столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет RT.

«Практически всю неделю будет неустойчивая погода. Атмосферный фронт будет определять погоду, а потом подойдет следующий циклон», — сообщила синоптик. В связи с этим до конца месяца будет облачно с прояснениями, и каждый день вероятны дожди разной интенсивности, добавила Позднякова.

В ночь на понедельник, 27 июля, в Москве может выпасть до 22 миллиметров осадков. Столбики термометров ночью покажут плюс 12-17 градусов Цельсия. Днем 27 и 28 июля воздух прогреется до плюс 22-26 градусов. «Температура будет около нормы или на градус ниже. Нормальная июльская погода», — заключила метеоролог.

Гидрометцентр предупредил жителей двух российских регионов о сильной жаре в выходные. Аномально высокие температуры ожидаются в восточной половине Калмыкии и в Башкирии.

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