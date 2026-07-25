Двум регионам России предсказали сильную жару

Гидрометцентр предупредил жителей Калмыкии и Башкортостана о 40-градусной жаре в выходные

Гидрометцентр предупредил жителей двух российских регионов о сильной жаре в выходные. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам синоптиков, 25 и 26 июля температура воздуха в восточной половине Калмыкии превысит 40 градусов.

«В период 13-18 часов в эти дни ожидается сильная жара. Температура воздуха будет до 42 градусов тепла», — сообщили в ведомстве.

Также, по словам синоптиков, подобная жара ожидается в Башкортостане в воскресенье и в понедельник. Однако там столбики термометров не должны преодолеть значения 40 градусов.

Ранее москвичам пообещали летнюю жару после выходных. Соответствующий прогноз сделал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.