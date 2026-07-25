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Силовые структуры
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19:51, 25 июля 2026 (обновлено: 19:59, 25 июля 2026)Силовые структуры

В Петербурге мужчина залез по трубе в чужую квартиру и не смог объяснить свои действия

Росгвардия задержала мужчину, который забрался в чужую квартиру по водосточной трубе
Андрей Шеньшаков

Фото: Telegram-канал Росгвардии Петербурга

Сотрудники Росгвардии задержали жителя Санкт-Петербурга, который забрался в чужую квартиру в центре города по водосточной трубе. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Согласно официальной информации, мужчина проник в жилище около полуночи. Хозяева удивились и вызвали сотрудников «Росгвардии».

«Прибывший на место происшествия патрульный наряд установил, что владельцы квартиры, находившиеся в тот момент дома и смотревшие телевизор, внезапно обнаружили в соседней комнате неизвестного мужчину», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 27-летний задержанный не смог объяснить свои действия, поскольку был сильно пьян.

Ранее в российском городе произошла погоня со стрельбой. Во время погони правоохранителям пришлось применить табельное оружие.

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