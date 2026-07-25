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20:37, 25 июля 2026Спорт

Иностранные хоккеисты захотели возвращения России на турниры

Капризов заявил, что иностранные хоккеисты хотят возвращения России на турниры
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Andrew Nelles / USA TODAY Sports / Reuters

Иностранные хоккеисты хотят возвращения России на турниры. Об этом заявил нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов, передает «Чемпионат».

«Вообще все пацаны хотят играть за сборную России. И, знаете, пацаны из других сборных тоже хотят, чтобы Россия вернулась. Та же Олимпиада могла сложиться совсем иначе. Все сами понимают, что без России такие турниры проводить — это вообще не то», — сказал он.

Ранее Капризов сравнил жизнь в США и России. Он признался, что в Америке скучает по дому и родным местам.

Капризов — олимпийский чемпион игр в Пхенчхане 2018 года. В 2019 году он выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА. Играет в НХЛ с 2020 года.

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