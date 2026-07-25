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20:45, 25 июля 2026 (обновлено: 20:52, 25 июля 2026)Бывший СССР

Драпатого сравнили с Сырским

Посол МИД РФ Мирошник: Драпатый продолжает линию Сырского, атакуя гражданские объекты
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый продолжает линию своего предшественника Александра Сырского. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает RT.

Он обратил внимание, что украинская армия продолжает наносить удары по гражданским объектам.

«В этой должности на руках Драпатого как командира, как главнокомандующего оказалась уже кровь этих детей, которые были сегодня ночью убиты в Кирилловке», — подчеркнул Мирошник.

ВСУ атаковали турбазы в Кирилловке в ночь на 25 июля. Жертвами, по последним данным, стали 12 человек, пострадали 19, в их числе — дети. На территории Запорожской области 26 июля объявлено днем траура.

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