В российском регионе ликвидировали открытое горение на объекте ТЭК после атаки БПЛА

Русских: Открытое горение на объекте ТЭК в Ульяновской области ликвидировано

В Ульяновской области ликвидировали открытое горение на объекте топливно-энергетического комплекса (ТЭК) после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава российского региона Алексей Русских.

Он уточнил, что в настоящее время ведется профилактическая проливка конструкций, возгорание тушили 300 человек и 83 единицы техники.

«Более двух суток наши доблестные пожарные боролись с открытым огнем на объекте ТЭК в Новоспасском районе. Удалось избежать распространения огня на гражданскую инфраструктуру и взрывов топлива, а также жертв среди огнеборцев и гражданского населения», — отметил Русских.

Объект ТЭК в Новоспасском районе Ульяновской области был атакован в ночь на 23 июля. Губернатор сообщил о тушении пожара и пообещал держать в курсе ситуации.

