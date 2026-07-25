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21:35, 25 июля 2026Россия

В российском регионе ликвидировали открытое горение на объекте ТЭК после атаки БПЛА

Русских: Открытое горение на объекте ТЭК в Ульяновской области ликвидировано
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

В Ульяновской области ликвидировали открытое горение на объекте топливно-энергетического комплекса (ТЭК) после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава российского региона Алексей Русских.

Он уточнил, что в настоящее время ведется профилактическая проливка конструкций, возгорание тушили 300 человек и 83 единицы техники.

«Более двух суток наши доблестные пожарные боролись с открытым огнем на объекте ТЭК в Новоспасском районе. Удалось избежать распространения огня на гражданскую инфраструктуру и взрывов топлива, а также жертв среди огнеборцев и гражданского населения», — отметил Русских.

Объект ТЭК в Новоспасском районе Ульяновской области был атакован в ночь на 23 июля. Губернатор сообщил о тушении пожара и пообещал держать в курсе ситуации.

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